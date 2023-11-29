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قررت الممثلة التركية بينار دينيز بالاتفاق مع حبيبها الممثل كان يلدريم عدم التحدّث عن علاقتهما العاطفية لأنهما يخافان من الحسد، فضلاً عن أنهما يريدان تسليط الضوء على علاقتهما أكثر من أعمالهما.
وكان التركي كان يلدريم قد أكّد الأخبار التي تحدّثت عن زواجه القريب من بينار دينيز لافتًا الى ان علاقتهما رائعة ولا يفكران في تأجيل زواجهما اكثر.
الجدير ذكره أن كان يلدريم كان على علاقة حب جمعته بمواطنته الممثلة هاندا أرتشيل التي جاءت مباشرة بعد انفصال الاخيرة عن حبيبها الممثل كرم بورسين الذي شاركها بطولة مسلسل “أنت أطرق بابي” ونشأت بينهما قصة حب انتهت سريعاً بالانفصال.
كانت هذه تفاصيل خبر في احدث تصريحاتها وخوفًا من الحسد، قرار مفاجىء لبينار دينيز وحبيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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