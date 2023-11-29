مُعلّمة مدرسة تُصبح تريند والسبب خطيب نارين بيوتي..-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - ضجّت مواقع الإجتماعي بمقطع فيديو لإمرأة اعتبر الكثير من المتابعين انها تُشبه الى حد كبير رجل الأعمال رامي سمعو خطيب اليوتيوبر السورية نارين بيوتي، وذهب البعض الى أبعد من ذلك وقال انها والدته.



لكن الحقيقة ان هذه المرأة اسمها شيرين وهي مُدرّسة في إحدى مدارس الأردن، وقد أصبحت تريند بسبب الشبه بينهما وبين رامي سمعو.

وقد علّق بعض الأشخاص الذين كانت تدرّسهم هذه المعلّمة بالقول: "لا إلا مس شرين"، "يالله عملتو مس شيرين ترند"، "مس شيرين سأخبر الله بكل شيء".