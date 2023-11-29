نور ستارز تُقلّد كيم كارداشيان؟..تغيير جذري بجسمها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو لليوتيوبر العراقية نور ستارز من إحدى المناسبات، ظهرت فيه مرتدية فستانا أخضر اللون، وبإطلالة اخرى ارتدت فستانا باللون الأزرق، لكن اللافت هو تغير شكل جسمها حين ارتدائهما، اذ اعتبر بعض المتابعين انها تُقلّد نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في حين دافع عنها البعض وقال انها تحب ارتداء أزياء غريبة ولا تُقلّد أحدا.
على صعيد آخر كانت بدأت نور قناتها على يوتيوب عام 2014 بعد إنتقالها إلى الولايات المتحدة، ورفعت أول فيديو لها بعنوان "ماذا يوجد في جوالي" .
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