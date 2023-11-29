ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل كميل يوسف في عدد من الأعمال الفنية المتنوعة، نذكر منها مسلسلات ثورة الفلاحين والحب الحقيقي والشقيقتان وصمت الحب وعين الجوزة و2020.

وأحدث أعمال كميل يوسف مسلسل "لعينيكِ" الذي أنهى فريق عمله تصوير كافة مشاهده، استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

المسلسل من كتابة الكاتب الراحل مروان نجار، وهو آخر كتاباته، قبل وفاته في شهر شباط/فبراير بداية العام الجاري.

مسلسل "لعينيكِ" من بطولة الممثلين مايكل كبابة، مايا داغر، عمر ميقاتي، نزيه يوسف، بريجيت عقيقي، رالف س. معتوق، كميل يوسف، رينيه غوش، سامي بو حمدان، سولانج تراك، بولين حداد، أسعد حداد، ميشال أضباشي، تأليف مروان نجار وإخراج ليليان بستاني.

موقع "الفن" كان له لقاء مع الممثل كميل يوسف في كواليس التصوير، وتحدث فيه عن تفاصيل دوره في المسلسل وعن شخصيته مقارنة بالشخصيات التي لعبها سابقاً، وغيرها من التفاصيل تشاهدونها في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - كميل يوسف : أنا شخصية متقلبة بين الخير والشر في " لعينيكِ " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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