ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية رانيا عيسى الجمهور صورة لها برفقة زميلتها الممثلة اللبنانية داليدا خليل، وثقت من خلالها رحلتها على اليخت في دبي.

وبدت الممثلتان وهما تقضيان وقتاًَ لطيفاً تحت أشعة الشمس، وقد إرتدت كل منهما مايوه باللون الأسود، مع قبعة واقية للشمس، ونظارات شمسية.

وقد سحرت داليدا خليل الجمهور بإطلالتها من الإمارات العربية المتحدة بلوك كاجوال رائع، وإرتدت داليدا توب باللون الأبيض مع سروال جينز أزرق ضيق، ونسقت معهما سترة من الجينز الأزرق، وقبعة حمراء، وتركت داليدا شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

كانت هذه تفاصيل خبر داليدا خليل ورانيا عيسى تستمتعان بوقتهما على اليخت.. وهكذا أطلتا بالمايوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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