ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية الجمهور صوراً من إحتفالها بعيد ميلاد إبنها الصغير.

ومن بين الصور، برزت صورة للاميتا، لم تظهر فيها بالرشاقة البدنية التي إعتدنا عليها، والتي تظهر فيها بالعادة، ما عرضها للإنتقادات.

ومن الناحية الفنية، كان آخر عمل قدمته لاميتا في السينما هو فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف، وإخراج محمد سامي.

كما شاركت في مسلسل "بنت دار السلام" من إﺧﺮاﺝ وتأليف طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.

كانت هذه تفاصيل خبر صورة تفضح لاميتا فرنجية.. ليست بالرشاقة التي تتوقعوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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