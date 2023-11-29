شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تثير الجدل بسبب حضور فرح إسرائيلى بعد دعمها لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت المغنية الأمريكية سيلينا جوميز حفل زفاف صديقها السابق صامويل كروست في قصر في كونديكورت، فى باريس، وفقًا لصحيفة ديلي ميل، وظهرت جوميز مرتديه ثوب أسود، مع زوج من الأحذية السوداء ذات الكعب العالي ومعطف أسود من الفرو.



سيلينا جوميز

ولكن وبالرغم من إعلان جوميز دعمها الكامل لقضية الفلسطينية والتبرع لها، إلا أنه انتشر فيديو من حفل الزفاف الذى يظهر فيه العريس وضيوفه وهم يرقصون تحت علم إسرائيل.

وبينما لم تظهر جوميز في الفيديو وافترض الكثيرون أنها كانت حاضرة خلال رقصة الزفاف الصهيونية، إلا أن البعض من محبى المغنية العالمية، دافعوا عنها وأشاروا إلى مغادرتها في بداية الحفل، وقبل ظهور العلم.

وكان أعلن الكثير من المشاهير حول العالم، خلال الفترة الماضية، تضامنهم مع أهالى غزة منذ إعلان إسرائيل الحرب عليهم، والتى نتج عنها تدمير منازلهم وقتل أطفالهم وتشريد أسرهم، ولعل أحدث المشاهير الذين أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين، هى المغنية الأمريكية سيلينا جوميز حيث كشفت شركة Rare Beauty، وهى شركة مستحضرات تجميل تملكها المغنية الشهيرة، من خلال منشورها على موقع "إنستجرام" تبرعها للأطفال الفلسطينيين فى غزة المتضررين من الحرب، وفقاً لما ذكره موقع foxnews.

وأصدرت الشركة بيانا نشرته على صفحتها على "إنستجرام"، والذى قالت فيه "لقد صدمتنا الصور والتقارير الواردة من الشرق الأوسط، فقد قُتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء فى الغارات الجوية الإسرائيلية، وشُرد ملايين المدنيين وتركوا دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وبدأ البيان قائلا: "إن عددا كبيرا من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال، ويجب حماية المدنيين الفلسطينيين".