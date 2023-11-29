شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب الريحانى يغير اسم فيلمه من أفراح إلى سلامة في خير.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل فيلم "سلامه فى خير" المركز رقم 76 فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد، كذلك هو واحد من أفضل أفلام الريحانى على الإطلاق، على الرغم من تصنيفه كفنان مسرحى وليس سينمائيا، ولكنه قدم للسينما أفلاما قيمة مازالت تحتفظ برونقها حتى الآن



نجيب الريحانى

"سلامة في خير"، تم إنتاجه عام 1937، وتحديدا فى 29 نوفمبر، وهو من أوائل الأفلام المصرية التى خلت من أى عنصر فنى أجنبى، فالمونتاج والتصوير والتسجيل والموسيقى قام بهم أطقم مصرية، كذلك هو أول فيلم روائي طويل للمخرج نيازى مصطفى.

فى مذكراته، يقول الريحانى: "اشتركت مع بديع في وضع فكرة السيناريو ثم ذهبنا إلى الاستوديو والتقينا الأستاذ أحمد سالم، وعرضنا عليه فكرتنا، ولكنه قص علينا فكرة أخرى، ولا أجد غضاضة فى التصريح بأن هذه كانت المرة الأولى التي استحسنت فيها قصة لأي إنسان كان، ووافقنى بديع على صلاحية هذه الفكرة، وكان اختيارنا قد وقع على اسم "أفراح"، ولكن الأستاذ سالم فضل عليه "سلامة في خير".



بوستر الفيلم

ويتابع الريحانى عن نيازى: "صدمت هذا الفتى في ذلك الحين بتصريح غير مستحب، لأنني لدغت من مخرجين قبله، ولكن بمرور الوقت عرفت قيمة نيازى، فاعترفت بخطأى فى تقديره، فهو كفء مخلص لفنه، وكانت اجتماعات متعددة متتالية بينى وبين بديع ونيازى، عالجنا فيها وضع السيناريو وربط موضوعه وحوادثه"

سلامة فى خير من بطولة نجيب الريحانى وحسين رياض و منسى فهمى، وفؤاد شفيق، وشرفنطح، وراقية إبراهيم، وروحية خالد وفردوس محمد، وأمينة ذهنى، واستيفان روستى وحسن فايق، وسيناريو وحوار بديع خيرى ونجيب الريحانى، وإخراج نيازى مصطفى.