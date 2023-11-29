شكرا لقرائتكم خبر عن جادا بينكيت سميث: أنا وويل سميث سنبقى معا للأبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الممثلة وعارضة الأزياء العالمية جادا بينكيت سميث أنها وزوجها النجم العالمى ويل سميث "سيبقيان معًا إلى الأبد" في مقابلة أجريت معها مؤخرًا، وفقًا لموقع Business Insider، ظهرت بينكيت سميث في مقابلة مسجلة، وعند سؤالها عن انفصالها، أشارت قائلة: "نحن سنبقى معًا إلى الأبد، حاولنا الابتعاد، ولكننا فشلنا".



جادا بينكيت سميث وويل سميث

وذلك بعدما كشفت الممثلة العالمية جادا بينكيت سميث أنها انفصلت سراً عن زوجها النجم العالمى ويل سميث خلال السنوات السبع الماضية، قبل طرح مذكراتها القادمة Worthy، شاركت جادا، المتزوجة من ويل منذ عام 1997، أن الزوجين يعيشان منفصلين منذ عام 2016 في مقابلة مع برنامج Today على قناة NBC.

وفي حديثها عن سبب الانفصال، صرحت جادا: "أعتقد أننا كنا لا نزال متوهمين حول اعتقدنا أنه يجب أن يكون عليه الشخص الآخر"، وأوضحت أنهم فكروا في الطلاق لكنها لم تتمكن من المضي قدمًا فيه، وأضافت: "لقد قطعت وعدًا بأنه لن يكون هناك سبب أبدًا للحصول على الطلاق، وسنعمل على حل المشاكل أيا كانت، ولهذا لم أتمكن من كسر هذا الوعد".

وفي حديثها عن زواجها في مقابلة منفصلة مع مجلة بيبول، قالت جادا إنهم ما زالوا "يكتشفون الأمر، لقد قمنا ببعض الأعمال الشاقة معًا، ولدينا حب كبير لبعضنا البعض، ولازلنا نكتشف كيف يبدو الأمر بالنسبة لنا".

وكانت قد صرحت جادا بينكيت سميث بأنها "كانت حقًا لا تريد الزواج" من ويل سميث، واعترفت جادا "بالبكاء في الممر الكنسى"، قبل زواجها من ويل، عام 1997، وفقا لنيويورك بوست.

صرحت بينكيت سميث، 50 عامًا ، فى الفيديو المنتشر والذى يعود لعام 2018، "كنت تحت ضغط شديد، كما تعلم، لكوني ممثلة شابة، وكنت صغيرة، وكنت حاملًا، ولم أكن أعرف ماذا أفعل"، لم أرغب أبدًا في الزواج."

كررت بينكيت سميث قولها وهي جالسة حول طاولة دائرية مع والدتها، وكذلك سميث، 53 عامًا، وابنتهما ويلو، 21 عامًا: "لم أكن أريد حقًا أن أتزوج".

إلا أن والدتها ردت عليها وقالت: "أتذكر رغبتي في أن تتزوجي أنتِ وويل لكنني لا أتذكر رفضك لفكرة الزواج، أتذكر رفض فكرة الزفاف وليس الزواج".

من جهته، قال الممثل ويل سميث خلال الحلقة: "لم يكن هناك يوم في حياتي أردت فيه أي شيء آخر غير الزواج وتكوين أسرة".