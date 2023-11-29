كاظم الساهر يكشف التحديات التي واجهها في أغنية “أوقفوا النار”.. وما علاقة حفيدتيه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث النجم العراقي كاظم الساهر عن دور حفيدتيه وسام وآيه في أغنيته الجديدة Hold Your Fire “أوقفوا النار” التي طرحها مؤخراً في رسالة سلام بظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة.

وكشف كاظم الساهر أنه استعان برأي حفيدتيه وسام وآية، في تقييم أدائه باللغة الإنكليزية في الأغنيته الموجهة للعالم باسم أهالي غزة.

وتابع: “واجهت الكثير من التحديات في تلحينها وغنائها باللغة الإنكليزية”.

وأضاف: “أخذت الأغنية لحفيدتي وسام، وأول مرة قالت جدو 70 في المئة، وغنيتها مرة ثانية وثالثة، وبعد يومين عدت لحفيدتي فقالت 95 في المئة. وقالت حفيدتي آية 97 في المئة، لكن رايت أن هذه مجاملة وأعتقد أنني وصلت إلى 85 في المئة، لكنها كانت معاناة جميلة أن أتحدى نفسي في هذا العمر”.

وطرح كاظم الساهر عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب الأغنية باللغة الإنكليزية، والتي يطلق من خلالها نداء لإنهاء الحرب في فلسطين.

وكان كشف تفاصيل الأغنية من خلال عدة صور نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، من كواليس تحضيرات الأغنية، وكتب معلقا عليها: “في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة. ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنكليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء”.