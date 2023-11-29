بعد مذكرات الأمير هاري.. كتاب جديد يهدّد بفضح أسرار العائلة الملكية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الضجة التي أحدثها الأمير هاري بكتاب spare، ينتظر البريطانيون صدور كتاب Endgame للمؤلف والصحافي البريطاني أوميد سكوبي، الذي من المتوقع أن يفضح أسراراً مثيرة للجدل تخصّ العائلة المالكة البريطانية.

وأثار الإعلان الترويجي للكتاب ضجة كبيرة في بريطانيا والعالم، حيث عرّف به الموقع الإلكتروني لدار النشر البريطانية “هاربر كولينز” بعبارة: “كتاب جديد عن ملك بريطاني لا يحظى بشعبية، ووريث متعطش للسلطة على العرش، وملكة ترغب في الذهاب إلى أبعد الحدود للحفاظ على صورتها، وأمير يُضطرّ إلى بدء حياة جديدة بعد تعرّضه للخيانة من عائلته”.

ورغم أن الإعلان لم يكشف عن الملك المذكور، تعرّض الكاتب أوميد سكوبي لهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتّهموه بالتضليل والإساءة إلى العائلة المالكة البريطانية عبر الترويج لكتابه، ممّا دفعه إلى الردّ بسلسلة تغريدات ليدافع عن ادّعاءاته التي تتّهم الأمير ويليام بتصوير شقيقه الأصغر الأمير هاري بأنه هشّ عقليّاً.

وقال أوميد سكوبي في إحدى التغريدات: “ليس من المستغرب وصول تحريف الحقائق وسوء الاقتباس إلى مستويات سيّئة جداً”، مُطالباً بانتظار صدور الكتاب وقراءته ومن ثم إطلاق الأحكام.

وفي تصريح لموقع “ديدلاين”، قال أوميد إن “خروج هاري وزوجته ميغان ماركل من المملكة المتحدة إلى هوليوود يعكس مدى تورّط ويليام في العديد من الأمور السيّئة، التي حدثت مع أخيه”.

وأشار إلى أن الصحافة البريطانية لطالما فضّلت أميرة ويلز كيت ميدلتون، وسلّطت الضوء على إنجازاتها مهما كانت صغيرة.

ودعا أفراد العائلة المالكة إلى تجنّب التفكّك من خلال العمل على تقوية الروابط، وحلّ الخلافات في أروقة القصور بعيداً من الإعلام.