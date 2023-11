جينيفر لوبيز تكشف عن مفاجأة وهدية مميّزة لـ بن أفليك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الإعلان عن تقديم فيلم يروي قصة حب النجم بن أفليك وزوجته المغنية جينيفر لوبيز، كشفت الأخيرة عن تاريخ إصدار ألبومها التاسع، بعنوان This Is Me..Now.

وأعلنت المغنية العالمية عبر السوشيال ميديا أن الألبوم الذي شاركت في إنتاجه، سيصدر في 16 شباط (فبراير) عام 2024، وهو أول ألبوم لها منذ نحو عقد، أي منذ ألبوم “A.K.A”، الذي صدر عام 2014.

وأوضحت جي لو أن الألبوم يتضمن 13 أغنية، من بينها أغنية “عزيزي بن”، التي شاركت في تأليفها، إلى جانب عدد من الأغاني التي سجّلتها بين عامَي 2022 و2023 في منزلها في لوس أنجلوس.

وسيتم إصدار أول أغنية منفردة بعنوان Can’t Get Enough في 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل، من الألبوم الذي يعدّ امتداداً لألبوم لوبيز الثامن، الذي صدر عام 2002، بعنوان This Is Me…then وأهدته الى حبيبها بن أفليك آنذاك.

يُذكر أن جي لو والممثل العالمي بن أفليك عادا إلى بعضهما عام 2021 بعد فراق لنحو 20 عاماً، وشكّلت عودة علاقتهما مفاجأة للمعجبين والصحافيين الذين تناولوا الخبر بشكل كبير الى أن تزوّجا في العام الماضي في أجواء ممتعة مليئة بالحب.