إلهام الفضالة تدخل المنافسة الرمضانية بهذا المسلسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة الكويتية إلهام الفضالة عن العمل الدرامي المقرر أن تدخل من خلاله إلى الماراثون الرمضاني وهو بعنوان “بعد غيابك عني”.

وأعلنت إلهام أنها تستعد للانطلاق في تصوير المسلسل، قائلة “قريبًا تبدأ شركة دريم بيكتشرز بقيادة المنتج شهاب جوهر بتصوير المسلسل الرمضاني بعد غيابك عني.. بطولة النجمة إلهام الفضالة وتأليف علياء الكاظمي وإخراج سائد الهواري”.

وظهرت النجمة الكويتية بمفردها في بوستر العمل المبدئي الذي قامت بنشره عبر حسابها على إنستغرام، معلقة عليه بالقول “لأول مرة اجتمع مع الكاتبة المبدعة علياء الكاظمي في المسلسل الرمضاني بعد غيابك عني.. والله ولي التوفيق”.

ولم تكشف الفضالة عن المزيد من التفاصيل حول عملها الجديد الذي تواصل من خلاله تعاونها مع المخرج سائد الهواري الذي انتهت مؤخرا تحت إشرافه من تصوير مشاهدها بمسلسل “خواتي غناتي”.

وشاركت إلهام الفضالة متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صورة جمعتها بطاقم عمل “خواتي غناتي”، قائلة “الحمد لله خلصنا من تصوير المسلسل.. شكرا لجميع فريق العمل.. وقريبا عرض المسلسل على قناة الام بي سي وشاهد”.

ومسلسل “خواتي غناتي” من تأليف جميلة جمعة وإخراج الأردني سائد الهواري، وبطولة إلهام الفضالة، فيصل العميري، أحمد مساعد، شهد ياسين، شهد سلمان، خالد العجيرب، طيف، عبدالله بهمن، في الشرقاوي، شيخة العسلاوي، فهد باسم، وطلال باسم.

وتدور أحداث مسلسل “خواتي غناتي” في إطار درامي اجتماعي يسلط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقية، كالعنف الأسري، العلاقات الأسرية، التعايش مع الإعاقة، وقضايا النساء في المجتمع الكويتي.

وكانت إلهام قد كشفت عن اسم الشخصية التي ستجسدها في المسلسل بصورة لها نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، معلقة عليها بالقول “غيداء شخصيتي الجديدة في خواتي غناتي”.

ومن جهتها، قدمت علياء الكاظمي، مؤخرا، مسلسل “حب بين السطور” من إخراج خالد جمال، وإنتاج أحمد البريكي، وبطولة إبراهيم الحربي، باسمة حمادة، شوق الهادي، إيمان الحسيني، علي كاكولي، منصور البلوشي، روان العلي، غدير السبتي، وعبدالله رضا.

وعلياء الكاظمي كاتبة كويتية تم تحويل عدد من رواياتها إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية بينها “حبي الباهر، جوهرة، يا بعده، بين أنف وشفتين، وورود ملونة”.