ميرنا وليد - بيروت - أحدث خبير التجميل الإماراتي بدر خلف جدلا كبيرا مجددا بعد نشره مقطع فيديو له على السرير مع زوجته دون أن يظهر وجهها، وذلك على حسابه الخاص، اذ فاجأ المتابعون بالكشف انها تريد الطلاق منه.
وظهر بدر خلف في الفيديو وهو يبكي معها، ويقول: خلاص بالغلط، انا حمار لا استحي، دموعك غالية لا تبكي".
وكان شارك بدر خلف الجمهور عبر حسابه الخاص، الصورة الأولى لزوجته وعلق قائلاً: "زوجتي بنت عمي سويلم إيلاف الحربي".
وأكد الجمهور أن الصورة ليست لسيدة بل هي لـ بدر نفسه، وقد قام بتعديلها عبر برامج تعديل الصور.
كانت هذه تفاصيل خبر بدر خلف ينهار بسبب قرار زوجته: "انا حمار ولا أخجل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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