بعد الحادث .. وعكة صحية تصيب مصطفى كامل

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان المصري مصطفى كامل لوعكة صحية في الفترة الماضية، وكشف كامل عن الأمر حيث كتب على صفحته:"الأخوة والأحباب والزملاء شكرا لكل من اتصل بي أو ارسل رسائل للإطمئنان ولم اتمكن من الرد طوال الفترة الماضية نظرا لمروري بأزمة صحية شديدة ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يوميا".



وأضاف: "الحمدالله رب العالمين اللهم اشفنا واشفي مرضانا جميعا".

مصطفى كامل تعرض في الفترة السابقة أيضاً لحادث سيارة ونشر على صفحته على أحمد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لسيارته المحطمة وكتب " الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل".