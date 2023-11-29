بعد الحادث .. وعكة صحية تصيب مصطفى كامل

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان المصري مصطفى كامل لوعكة صحية في الفترة الماضية، وكشف كامل عن الأمر حيث كتب على صفحته:"الأخوة والأحباب والزملاء شكرا لكل من اتصل بي أو ارسل رسائل للإطمئنان ولم اتمكن من الرد طوال الفترة الماضية نظرا لمروري بأزمة صحية شديدة ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يوميا".
وأضاف: "الحمدالله رب العالمين اللهم اشفنا واشفي مرضانا جميعا".
مصطفى كامل تعرض في الفترة السابقة أيضاً لحادث سيارة ونشر على صفحته على أحمد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لسيارته المحطمة وكتب " الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل".
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