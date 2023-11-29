قضية أحمد عز وزينة تعود إلى الواجهة .. وأسرار بالجملة تخرج إلى العلن

ميرنا وليد - بيروت - عادت قضية الممثل المصري أحمد عز والممثلة المصرية زينة إلى الواجهة، حيث حصل أمر جديد وهو أن محكمة أسرة مدينة نصر أصدرت حكماً بإلزام عز دفع 23 ألفاً و304 جنيهات استرلينية مصاريف دراسية لعام 2022 و2023 لإبنيه التوأم عز الدين وزين الدين.



زينة كانت قد تقدمت بدعوى طالبت فيها بمصاريف إبنيها الدراسية، واستند محامي زينة معتز الدكر، على قيمة أجر عز في فيلم "الممر" ومسلسل "أبو عمر المصري" والإعلانات التي يشارك فيها بينها حملة إعلانية أطل فيها في رمضان.

كما قدم المحامي تحريات تثبت أجر عز عن ثلاثة أفلام شارك فيها وهي"العارف" (أربعة ملايين و850 ألف جنيه)، "كيرة والجن" (أربعة ملايين و200 ألف جنيه)، "الجريمة" (أربعة ملايين جنيه).

كما أورد المحامي في القضية أن عز يمتلك سيارة بنتلي يصل سعرها إلى عشرة ملايين جنيه.