بلوك اسود ساحر..ديمي لوفاتو بأخر إطلالتها- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية ديمي لوفاتو بأخر ظهور لها عبر حسابها الخاص على موتقع التواصل الإجتماعي، حيث شاركت صورة ظهرت فيها بلوك رائع طغى عليه اللون الأسود ، وإرتدت ديمي توب باللون الأسود ذات تصميم مميز مع سترة باللون ين الأسود والرمادي، ووضعت مكياج حاد اظهرت من خلاله جمال وجهها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.



وكانت أطلت ديمي لوفاتو على الجمهور إلى جانب حبيبها، وظهرت بلوك كاجوال، إرتدت فيه توب باللون الأبيض مع تنورة متوسطة الطول وسترة واسعة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، كما وظهرت لوفاتو مع حبيبها في صورة طريفة، وهما يرتديان زي فول سوداني، بالإضافة إلى صورة له وهو يقبلها على رأسها.

