فيلم “أنا ماشي أنا” سيعرض قريباً.. هذا ما كشفه المخرج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد طاقم عمل فيلم “أنا ماشي أنا” للمخرج المغربي هشام الجباري لمصافحة جمهور الفن السابع بطرح الفيلم قريبا في مختلف القاعات السينمائية المغربية.

ويشارك في الفيلم نخبة من النجوم المغاربة بينهم سكينة درابيل، ماجدولين الإدريسي، عزيز داداس، وصال بيريز، ودنيا بوطازوت، والعمل من إخراج هشام الجباري وإنتاج شركة “سبيكتوب” للمنتجة المغربية فاطنة بن كيران.

ويحرص مخرج الفيلم وأبطاله على تكثيف الترويج له عبر حساباتهم بالمواقع الاجتماعي، حيث شارك هشام الجباري متابعيه على إنستغرام وفيسبوك صورة البوستر الرسمي للعمل معلقا عليها بالقول “قريبا.. أنا ماشي أنا في القاعات السينمائية”.

وشوقت النجمة المغربية دنيا بوطازوت محبيها لأولى تجاربها في السينما، حيث قامت بنشر صورتين عبر حسابها على إنستغرام الأول ملصق إعلاني تظهر فيه بمفردها والثاني الملصق الرسمي للعمل معلقة عليهما بالقول “فيلم أنا ماشي أنا أول تجربة سينمائية للمبدعة دنيا بوطازوت.. قريبا”.

وتميزت دنيا بوطازوت على مدى موسميين بدور “الشيخة حليمة” في مسلسل “المكتوب” بجزأيه الأول والثاني، حيث أشاد رواد المواقع الاجتماعية بأدائها، معتبرين أنها أدت دور الشيخة بشكل جيد وأن صوتها وأداءها للأغاني كان متقنا.

وتدور أحداث فيلم “أنا ماشي أنا” في إطار كوميدي رومانسي حول مغامرات عزيز داداس في جنوب المغرب.

وجرى تصوير مشاهد الفيلم وفق تصريحات إعلامية لمخرجه هشام الجباري في مناطق مختلفة من مدينة مراكش وصحراء المغرب والصويرة.

وهشام الجباري مخرج وسيناريست ومنتج أفلام مغربي، أخرج عدة أفلام ومسلسلات مغربية، ونال جائزة الشاشة الذهبية بمهرجان الشاشات السوداء بياوندي في الكاميرون عن فيلم “دموع إبليس”، كما فاز بأحسن إخراج وأحسن فيلم درامي عن فيلم “الذئاب لا تنام” في مهرجان مكناس، وأحسن فيلم درامي لنفس الفيلم بالقاهرة.

ومن المنتظر أن يعرض لهشام أحدث أعماله السينمائية “أنا ماشي أنا” قريبا في دور العرض المغربية، حيث يعمل على الترويج له عبر حساباته بالمواقع الاجتماعية سواء من خلال المنشورات أو خاصية الستوري.