“عشان أطفّش عرايس أمي”.. أحمد داود يردّ على انتقادات زيادة وزنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” انتقادات حادّة الى الفنان أحمد داود بسبب ظهوره في مسلسله الأخير “زينهم” بوزن زائد بشكل ملحوظ.

وكتبت خير الله قائلة: “حد يقول لـ أحمد داود إنه ممثل بارع، ولكن محتاج ينزل خمسة كيلو على الأقل حتى يصبح حجمه مناسب لنجوميته”.

وبتعليق طريف، رد أحمد داود على منشور خير الله قائلاً: “ده تخن في سياق الدراما من كتر أكل الفول اللي بالزيت الحار وكمان عشان أطفّش بيه عرايس أمي تحياتي”.

يُذكر أن مسلسل “زينهم” لأحمد داود تصدّر خلال الأيام الماضية قائمة الأعمال الأكثر مشاهدةً على منصة Watch it إذ احتل المركز الأول بعد عرض خمس حلقات منه.

وجاءت ردود فعل الجمهور إيجابية وارتبطوا بشخصية “الدكتور زينهم” طبيب المشرحة غير التقليدي الذي يتحدث دائماً مع والده المتوفّى ومعاونه “جيمي” الذي بدأ يتحدث مع الموتى ويرى تفسيراً لبعض القضايا.

مسلسل “زينهم” من إخراج يحيى إسماعيل، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وبطولة: أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف.