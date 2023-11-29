هيفاء وهبي تخطف الأنظار بصور جديدة.. وتسأل: من سيوقفني؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت النجمة اللبنانية ​هيفاء وهبي الأنظار بصور جديدة نشرتها عبر حسابها على “إنستغرام”، وظهرت من خلالها في لقطات تحبس الأنفاس في حديقة منزلها، وعلّقت قائلةً: “السؤال ليس من سيسمح لي؛ بل من سيوقفني؟”.

تألقت هيفاء وهبي في صورها الجديدة ببنطلون ضيق من اللون الأسود، وبلوزة بيضاء بدون أكمام نسقت معها جاكيت جينز أضافت لمسة أنثوية مميزة على اللوك، مع حذاء عالٍ من اللون الأبيض أيضاً، في إطلالة كاجوال مميّزة أظهرت رشاقتها، ونالت اعجاب الآلاف من محبيها.

ومن الناحية الجمالية، تركت هيفاء وهبي شعرها منسدلاً على كتفيها، واختارت مكياجاً خفيفاً بتدرجات اللون البني الذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الزهري الفاتح تناسب مع إطلالتها.

وتفاعل الجمهور مع صور هيفاء بشكل واسع، إذ نالت إعجاب الآلاف منهم خلال فترة قصيرة، وتركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها وأكدت أنها نجمة “متوهجة أينما ذهبت”.

على صعيد آخر، بدأت هيفاء وهبي تصوير فيلمها الجديد بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

وأعلنت النجمة عن الأمر من خلال صورة عفوية نشرتها عبر خاصية “الستوريز” في “إنستغرام”، وظهرت فيها على متن الطائرة، في مطار القاهرة الدولي، برفقة مخرج الفيلم مرقس عادل وكريم عفيفي ومحمود الليثي، وعلّقت قائلةً: “قولوا مرحبا لجوري، فيلم جديد من إخراج مرقس عادل لصيف 2024 ابقوا متابعين”.

يشار إلى أن عددا من نجوم الكوميديا يشاركون الفنانة اللبنانية بالفيلم أبرزهم: بيومي فؤاد، سليمان عيد، توني ماهر، نانسي صلاح، ومحمد كيلاني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.