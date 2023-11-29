محمد إمام يعلن موعد عرض فيلم “أبونسب” مع ياسمين صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم المصري محمد إمام متابعيه بتقديم موعد عرض أحدث أعماله وهو بعنوان “أبونسب”، حيث سيتم طرحه في دور العرض السينمائية في شهر ديسمبر/تشرين الأول المقبل، بعد أن كان أعلن في وقت سابق أن الفيلم سينافس ضمن موسم أفلام الصيف.

ويعد فيلم محمد إمام الجديد أول تعاون بينه وبين شقيقه المخرج رامي إمام، كما أنه ثالث ظهور له إلى جانب النجمة ياسمين صبري في السينما، حيث قدما سويا فيلمي “جحيم في الهند” عام 2016، و”ليلة هنا وسرور” عام 2018، وحقق الفيلمين نجاحا كبيرا في شباك التذاكر.

وشارك محمد إمام متابعيه عبر حساباته على المواقع الاجتماعية مقطع فيديو جمعه بشقيقه رامي وبقية طاقم العمل، كشف عن لحظات مؤثرة جمعت الشقيقين، وكتب معلقا عليه بالقول “أخويا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام.. أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم.. ودي (هذه) أول مره يخرج فيلم بطولتي.. حابب (أريد أن) أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه في الفيلم علشان (كي) يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه (الذي ستشاهدونه).. استمتعت بكل لحظة معاك.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم اوي.. أبونسب ديسمبر 2023 إن شاء الله في كل العالم”.

و”أبونسب” من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام وإنتاج شركة SK Art Production، ويجمع إلى جانب الثنائي محمد إمام وياسمين صبري نخبة من النجوم بينهم ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، ومحمد لطفي.

وكشفت الشركة المنتجة للعمل عبر حساباتها على المواقع الاجتماعية “تمهيدا لطرحه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي الفترة المقبلة، انتهى المخرج رامي إمام من مونتاج فيلم أبونسب الذي يلعب بطولته شقيقه محمد إمام”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية طبيب أطفال (يجسده محمد إمام) يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، حيث يتناول العمل المشكلات التي تحدث بين العائلات المتصاهرة بسبب النسب، كما تجمعه بياسمين صبري التي تلعب دور لايف كوتش قصة حب.

وانتهى تصوير فيلم “أبونسب” في يوليو/تموز الماضي، وكان محمد إمام شارك متابعيه صورة له من كواليس العمل معلقا عليها بالقول “الحمدلله.. فركش (انتهى) فيلم أبونسب.. وده (هذا) شكلي بعد ما خلصت تصوير الفيلم.. لسه ما قررتش ميعاد نزوله (لم أقرر بعد موعد طرحه).. بس تقريبا ده أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي (لكن تقريبا هذا أفضل فيلم أنجزته إلى حد الآن).. عندي كلام كتير عاوز أقوله على طاقم العمل.. بس انام شوية و اصحى نشوف الموضوع (لدي الكثير لأقوله لطاقم العمل لكن بعد أن أنام قليلا ثم أنظر في الموضوع)”.

وكان من المقرر طرح الفيلم خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ثم تم تأجيله لموسم أفلام الصيف، وأخيرا تقرر عرضه في 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل بالقاعات السينمائية المصرية، على أن يطرح في دور العرض بالسعودية ودول الخليج في السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول.

وتخلى محمد إمام بسبب الفيلم عن رشاقته المعتادة ليظهر للمرة الأولى بـ”كرش” ضخم، حيث كتب على صفحاته بالمواقع الاجتماعية تعليقا على ظهوره ببطن منتفخ “استنوا فورمة (شكل) فيلم أبونسب.. الواحد تعب كثيرا حتى يصل لهذه النتيجة.. قريبا إن شاء الله في جميع السينمات”.