مهرجان البحر الأحمر يكشف عن المكرمين ولجان تحكيم دورته الثالثة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، بالدورة الثالثة المُقرر انطلاقها في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 9 ديسمبر المقبل، بمدينة جدة السعودية، تحت شعار “قصتك.. بمهرجانك”.

ويترأس لجنة التحكيم، المخرج العالمي والمُنتج والكاتب باز لورمان؛ وبعضوية كل من الفنان السويدي الأميركي جويل كينمان، والمرشحة لجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، فريدا بينتو، والممثلة المصرية أمينة خليل، وأخيرًا الممثلة الإسبانية؛ باز فيجا.

أما مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة، تضم في عضويتها كلّ من الكاتبة والمخرجة السعودية هناء العمير، والممثل الفرنسي – المغربي أسعد بواب، والمنتج والمخرج السينمائي وكاتب السيناريو التركي – الألماني فاتح أكين.

وستشهد الدورة المرتقبة، تكريم 3 فنانين، وهم: الممثلة الألمانية ديان كروجر، صاحبة مسيرة فنية امتدت لأكثر من 20 عاماً، وحققت انتشاراً جماهيرياً ضخماً، بعد تقديمها شخصية “هيلين” في فيلم Troy، أمام براد بيت، وحصدت عنه جائزة من مهرجان كان السينمائي.

كما سيُكرم الممثل الهندي رانفير سينج، صاحب نجاحات سينمائية كبيرة في بوليوود، على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، ومن أبرز أعماله الفيلم التاريخي والرومانسي Padmaavat.

وذلك بجانب الممثل والسيناريست السعودي عبد الله السدحان، الذي شارك في بطولة عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية، أبرزها مسلسل الكوميدي “طاش ما طاش”، الذي استمر على مدار 18 عاماً في التلفزيون السعودي.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي، في بيان صحافي، إنّ: “هذا العام نكرم رانفير سينج، أيقونة السينما الهندية، وديان كروجر، التي قدمت لنا سلسلة من الشخصيات التي لا تُنسى بدءًا من هيلين طروادة وحتى بريدجيت فون هامرسمارك للمخرج تارانتينو، وأثرت فينا بأدائها القوي للملاك كاتيا المنتقم في فيلم In the Fade للمخرج فاتح أكين”.

وأضاف: “نكرم أيضاً المحبوب للغاية عبد الله السدحان الذي كان الدعامة الأساسية للترفيه السعودي من خلال (طاش ما طاش) لمدة عقدين من الزمن، وسيظهر أيضاً في عنوان مسابقة هذا العام (نورا)، يسعدنا أن نعترف بكل واحد من شخصياتهم المتنوعة ومساهمات عميقة في السينما، وجعلها معنا في النسخة الثالثة”.