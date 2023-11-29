بعد فوزها بحضانة طفلهما.. صديقة آل باتشينو الكويتية: لست من النوع الذي يتزوج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إنجابها طفلاً من النجم الأميركي آل باتشينو، وتردد أنباء عن انفصالهما، كشفت عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية نور الفلاح، أنها ليست من النوع الذي يفكر بالزواج.

وقالت الشابة البالغة من العمر 29 سنة، ردا على سؤال ما إذا كانت رأت نفسها تعقد قرانها على آل باتشينو، وأجابت: “لا أعتقد ذلك”، وفق ما نقلته مجلة TMZ، المهتمة بالمشاهير.ADVERTISING

وأضافت “أنا لست من النوع الذي يتزوج”.

يأتي هذا التصريح بعد عدة أسابيع من توصل آل باتشينو ونور إلى اتفاق حضانة طفلهما البالغ من العمر خمسة أشهر. فقد وافق الممثل البالغ من العمر 83 عاما على دفع مبلغ قدره 30 ألف دولار شهريا كمصروفات للصغير، وفقا للوثائق التي حصل عليها موقع TMZ.

مع العلم أن هذا هو الحد الأدنى فقط لمدفوعات النجم العالمي، حيث يمكن أن يزيد التزامه الشهري بمرور الوقت وفقا لدخله.

وفي أواخر الشهر الماضي، أفادت تقارير أن آل باتشينو والفلاح قد توصلا إلى اتفاق حضانة لابنهما رومان، وسيدفع الفائز بجائزة الأوسكار بمبالغ كبيرة أخرى لمساعدة الشابة الكويتية في رعاية ابنهما، حيث سيدفع مبلغا مقدما لها قدره 110.000 دولار أميركي، والذي سيكون بالإضافة إلى الدفعة الأساسية البالغة 30.000 دولار أميركي.

كما أنه سيدفع تكاليف تعليم رومان بمبلغ 15000 دولار سنويا سيتم وضعها في صندوق التعليم عندما يكبر الطفل.

ومن المفترض أيضا أن يستمر في دفع النفقات الأخرى التي كان يتكبدها بالفعل لصديقته وطفلهما، بما في ذلك 13000 دولار في الليلة لتوظيف ممرضة ليلية.

وسيدفع آل باتشينو نصيب الأسد من احتياجات رومان الصحية المستقبلية، حيث سيغطي أي نفقات تزيد عن ما يغطيه التأمين الصحي للصبي.

وكان الثنائي اتفقا على شؤون الحضانة القانونية لابنهما، حيث ستحصل نور على الحضانة الكاملة للرضيع بينما سيحصل آل باتشينو على حقوق الزيارة.

وترددت شائعات عن انفصال الثنائي الشهير بعد أن قدمت الشابة الكويتية وثائق إلى المحكمة تطلب فيها الحضانة الجسدية الكاملة لرومان، لكن متحدثاً عن آل باتشينو نفى الانفصال، قائلاً لموقع “ديلي ميل”: “إنهما معًا”.

يذكر أن آل باتشينو (83 عاماً) والفلاح مرتبطان عاطفياً منذ أبريل 2022، واستقبلا ابنهما، الذي أطلق عليه اسم “رومان الفلاح باتشينو”، في 6 يونيو في مستشفى سيدار سيناي بلوس أنجلوس.

وبالإضافة إلى رومان، فإن النجم السينمائي هو والد ابنته جولي، 33 عاما، من مدربة التمثيل جان تارانت، وكذلك التوأم أنطون وأوليفيا، 22 عاما، من الممثلة بيفرلي دانجيلو.