ضجة كبيرة حول الأمر .. " عمرو دياب من أصل فلسـ طيني "

ميرنا وليد - بيروت - إنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها أخباراً تفيد أن الفنان المصري عمرو دياب من أصل فلسـ طيني، بل انتشرت تلك الاخبار منذ سنوات أيضاً.



ومع إنتشار هذه الاخبار نورد لكم أن عمرو دياب رد في السابق على هذا الأمر، وأكد ان أصوله مصرية حتى النخاع.

فوالد عمرو دياب هو عبد الباسط دياب من مواليد مدينة الشرقية، وعمل خلال مرحلة شبابه بشركة هيئة قناة السويس، ووالدة عمرو دياب السيدة رقية من مدينة بو رسعيد وكانت تعمل بنفس الشركة التي عمل بها والد دياب، وهناك كان اللقاء بينهما وتزوجا وأنجبا طفلين "عمرو" و"عماد".

وتجدر الإشارة أن هناك شائعة أخرى تطال عمرو دياب وهو أنه من عائلة العوالقة باليمن.