ما حقيقة إصابة أحمد بدير بأزمة صحية ؟

ميرنا وليد - بيروت - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر مفاده أن الممثل المصري أحمد بدير تعرض لوعكة صحية، ودخل على إثرها إلى المستشفى.

بدير رد على هذه الأخبار حيث قال:"أنا الحمد لله بخير، ولم يصبني أي مكروه، ولكن تعرضت مؤخراً لنزلة برد شديدة، وتناولت الأدوية المناسبة حتى أصبحت بصحة أفضل"، ووجاء تصريح بدير لصحيفة الوطن المصرية.

وكان قد تم مؤخراً تكريم أحمد بدير في "مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما" برئاسة الأب بطرس دانيال، في دورته الـ 71، حيث نال جائزة خاصة عن دوره في فيلم "قمر 14".

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