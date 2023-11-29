كارول سماحة توجه رسالة للملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رسالة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث باركت للمملكة العربية السعودية على فوزها بتنظيم معرض إكسبو العالمي لعام 2030 في الرياض.

وكتبت سماحة :"مش غريب على المملكة العربية السعودية الفوز والنصر... مبروك للمملكة استضافة اكسبو السعودية 2030 مبروك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مبروك لولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، القائد اللي نجح برؤيته وحكمته يخلّي بلده محط أنظار كل العالم".

ويعتبر معرض إكسبو العالمي واحداً من أكبر ثلاثة أحداث عالمية، إلى جانب كأس العالم والأولمبياد.

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