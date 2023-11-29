بالصورة- ميغان فوكس تتألق بلوك غريب وجاذبية

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية ميغان فوكس بأخر إطلالتها على الجمهور حيث ظهرت في صورة شاركتها عبر حسابها الخاص بلوك رائع وغريب إرتدت فيه فستان طويل جداً وعليه سترة طويلة باللون الأسود والأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وفي وقت سابق، إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صور قديمة للنجمة العالمية ميغان فوكس مرتديةً ثياب صغيرة كشفت بطنها، وقورنت صورها بصور إبن زوجها السابق الممثل الاميركي براين أوستن غرين الذي ظهر مرتدياً نفس الثياب.
إلا أن الماجئ في الموضوع هو أن فوكس كانت قد صرحت أنها ترتدي ثياب إبن زوجها الضغير، ليعلق الجمهور بأنها تبدوا رائعة فيها.
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