إيمان العاصي تلمع في عالم الموضة بالكاجوال

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، مستعرضة قوامها الرشيق.

وبدت بإطلالة عصرية لافتة، حيث ارتدت بادي توب قصير كشف عن خصرها وبنصف كم وعليه بنطال ينتمي لقصة الهاي ويست، صمم من قماش ناعم بنقشة جذابة جمع بين اللونين الأسود والبيج.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

إيمان العاصي

إيمان العاصي (28 أغسطس 1985 -)، ممثلة مصرية.

عن حياتها

ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة، درست إدارة الأعمال

ايمان العاصي

مشوارها الفني

ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة، درست إدارة الأعمال، بداية عملها بالفن جاءت بالصدفة عندما ذهبت لأخذ مجموعة صور لها وحين انتهى المصور من تصويرها، طلب منها أن ينشـر إحدى الصور في إحدى المجلات النسائية ووافقت ونشرت الصورة في المجلة شاهدها المخرج «خالد بهجت» على غلاف المجلة ورشحها للقيام بدور ابنة الفنانة رغدة في مسلسل (امس لا يموت) عام 2003 وجاء الترشيح بسبب التشابه بينهما، إلى أن جاء ترشيحها مرة أخرى في عام 2005 من جانب المخرج هيثم حقي لمسلسل أحلام في البوابة مع الفنانة سميرة أحمد، إلى أن جاءت الفرصة الحقيقة لها عندما رشحتها المخرجة «رباب حسين» لمسلسل «حضرة المتهم أبي» أمام الفنان «نور الشريف» وعلي الرغم من انشغال «إيمان» في هذه المرحلة إلا أن إصرار المخرجة «رباب حسين» عليها فإنتظرتها حين تنهي جميع أعمالها لاقتناع المخرجة بها، وشاركت أيضا في عدد من الأعمال الدرامية منها «رجل وإمرأتان» مع الفنان فاروق الفيشاوى والفنانة دلال عبد العزيز، و «دعوة فرح» مع الفنانة سميرة احمد والفنان عزت العلايلي، «حق مشروع» مع الفنانة عبلة كامل والفنان حسين فهمى... إلى أن جاء ترشيحها للقيام بأول بطولة لها في مسلسل «حب لا يموت» مع الفنان محمد رياض والفنان أحمد راتب ومن بعدها شاركت في بطولة عدد من الأعمال الدرامية منها: (السبع بنات – قانون عمر – لمس اكتاف _ مملكة ابليس «الحساب يجمع» مع الفنانة يسرا... لقبها الجمهور بـ «أميرة الدراما» كما شاركت في بطولة عدد من الأعمال السينمائية منها (مسجون ترانزيت – مقلب حرامية – حماتي بتحبني – الخلبوص – باباراتزى.. وشاركت أيضا في بطولة المسلسلات الإذاعية (قلقاسة في وكالة ناسا، لا سحر ولا شعوذا).

حياتها الأسرية

في بداية عام 2010 تزوجت «إيمان العاصي» من رجل الأعمال «نبيل سمير زانوسي» وانفصلت عنه في نفس العام الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة «ريتاج».