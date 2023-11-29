شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود: تحية تقدير وفخر واعتزاز للشعب الفلسطيني فى يومهم العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد محمود على إعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني، بسبب الأحداث الأليمة التي ألمت به خلال الفترة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي، والقصف المستمر، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل، في اليوم العالمي للتضامن الشعب الفلسطيني.

وقال محمد محمود خلال فيديو لـ ”الخليج 365”: "بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحية تقدير وفخر واعتزاز لهذا الشعب البطل الذي استطاع أن يلقن الصهاينة درسا لن ينسوه أبدا، تحية تقدير لكل الشهداء وتمنيات بالشفاء العاجل لكل المصابين، وإن شاء الله النصر لنا".

يذكر أن العالم يحتفي اليوم الموافق 29 نوفمبر باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع اليوم الأخير لتمديد الهدنة يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة من أجل حقن الدماء، وهذا اليوم للفت انتباه المجتمع الدولي وتثقيف الجمهور على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة، ولم تحل على الرغم من مرور عشرات السنين، وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه.