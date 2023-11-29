فن ومشاهير

حفل لأوركسترا القاهرة بدار الأوبرا بقيادة عباسى على المسرح الكبير.. السبت

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القاهرة - سامية سيد - استمرارا لسلسلة أعظم السيمفونيات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لأوركسترا القاهرة السيمفوني يقام حفل بقيادة المايسترو العالمى نادر عباسي وبمشاركة عازف الفيولينة عبادة أحمد وذلك فى الثامنة مساء السبت 2 ديسمبر علي المسرح الكبير. 

 

يتضمن البرنامج عددًا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها بولينيز من أوبرا يوجين آونجين لـ تشايكوفسكي وكونشرتو الفيولينة والأوركسترا لكورنجولد والسيمفونية الخامسة لشوستاكوفيتش.

 

 

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 نادر العباسى

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السيمفونيات

 

يشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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