شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لأوركسترا القاهرة بدار الأوبرا بقيادة عباسى على المسرح الكبير.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لسلسلة أعظم السيمفونيات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لأوركسترا القاهرة السيمفوني يقام حفل بقيادة المايسترو العالمى نادر عباسي وبمشاركة عازف الفيولينة عبادة أحمد وذلك فى الثامنة مساء السبت 2 ديسمبر علي المسرح الكبير. يتضمن البرنامج عددًا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها بولينيز من أوبرا يوجين آونجين لـ تشايكوفسكي وكونشرتو الفيولينة والأوركسترا لكورنجولد والسيمفونية الخامسة لشوستاكوفيتش.

نادر العباسى



السيمفونيات يشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.

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