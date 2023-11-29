شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: الشعب الفلسطينى من أقوى الشعوب وأكثرهم صمودًا وإيمانًا بالنصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا لليوم السابع، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رغم البشاعة والعنف الذي مارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني، إلا أن شعب فلسطين من أقوي الشعوب التي عرفتها وأكثر الشعوب صمودا وإيمانا إيمان غير عادي بأن ربنا سوف ينصرهم وذلك ما أذهل العالم وجعله يؤمن بقوة هذا الشعب.

وأضافت: اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام له طابع ووقع مختلف، ورغم أن الاحتلال له الكثير من الجرائم البشعة علي اخواتنا في فلسطين ولكن هذا العام الوضع مختلف تماما، عقلي لا يستوعب مدى وحجم البشاعة والعنف الذي مارسه الاحتلال على أهلنا في غزة، قلبي منفطر على أطفال غزة ونساءها وشيوخها.

وأضافت يسرا، شاهدت الكثير من الأفلام التي تتناول العنف والحرب ولكن حجم الدمار والعنف والجرائم التي شاهدناها في غزة تفوق الخيال وتفوق أي تصور سينمائي في العالم.

وأشارت أن عزاءها الوحيد هو أن أطفال وضحايا هذا العنف هم شهداء عند الله ولا يوجد كلام يستطيع أن يصبر أم فقدت ابنها أو ابنتها ولا أب جمع أطفاله أشلاء من تحت الركام.

واكملت يسرا حديثها، قلبي وروحي يدعمان فلسطين وأهل غزة وادعوا الله أن يعم السلام على أهل فلسطين وأن ينعم أطفالها بالدفء والحب والسلام من جديد.



اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني



اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني



اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني



اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني



اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني



اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني



اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني



اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني



اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني



اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني