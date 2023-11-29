بالصور- خالد علامة يستعرض سيارته الفارهة في دبي..لن تصدقوا سعرها الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - إعتاد الجمهور على رؤية خالد علامة إبن الفنان اللبناني راغب علامة مع سياراته الرياضية والفارهة ، وهذه المرة أطل خالد بسيارة رائع من نوع رولز رويس وذلك خلال تواجده في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وإستعرض خالد السيارة وتفاصيلها المميزة والرائعة، كما وصفها بالسفينة الفضائية، ويقدر سعرها بأكثر من 400 ألف دولار.

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وفي وقت سابق، وصف خالد علامة والدته مصممة المجوهرات جيهان علامة بأنها أشبه بشقيقة له منها كأم، كدليل على العلاقة القوية التي تربطهما.

ونشر خالد صورة جمعته بوالدته وشقيقه لؤي علامة، فتوسطت الوالدة الشابين وأرفق الصورة بتعليق :"هي كأخت أكثر"، ذاكراً أنهم يتواجدون في اليونان.

