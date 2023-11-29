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ميرنا وليد - بيروت - إعتاد الجمهور على رؤية خالد علامة إبن الفنان اللبناني راغب علامة مع سياراته الرياضية والفارهة ، وهذه المرة أطل خالد بسيارة رائع من نوع رولز رويس وذلك خلال تواجده في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وإستعرض خالد السيارة وتفاصيلها المميزة والرائعة، كما وصفها بالسفينة الفضائية، ويقدر سعرها بأكثر من 400 ألف دولار.
وفي وقت سابق، وصف خالد علامة والدته مصممة المجوهرات جيهان علامة بأنها أشبه بشقيقة له منها كأم، كدليل على العلاقة القوية التي تربطهما.
ونشر خالد صورة جمعته بوالدته وشقيقه لؤي علامة، فتوسطت الوالدة الشابين وأرفق الصورة بتعليق :"هي كأخت أكثر"، ذاكراً أنهم يتواجدون في اليونان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- خالد علامة يستعرض سيارته الفارهة في دبي..لن تصدقوا سعرها الخيالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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