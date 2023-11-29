بالصور- بعد أن أقدم على هذا الفعل..إبن كاردي بي يخطف القلوب بردة فعله

ميرنا وليد - بيروت - خطف إبن النجمة العالمية كاردي بي أنظار الجمهور بلطافته وخفة دمه بعد أن شاركت كاردي مقطع فيديو طريف له عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وأظهر الفيديو إبن كاردي بي بعد أن أوقع الحلى على الأرض ، إلا أن ردة فعله عندما طلبت منه أمه أن ينظف المكان كانت بمنتهى اللطف.



وكانت شاركت كاردي بي مقطع فيديو، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت بالفيديو مشاهد من منزلها المليء بالورود المتبعثرة في كل مكان والشموع المضاءة، بالإضافة إلى إسمها المكتوب في باقات ورود كبيرة، وشكرت كاردي بي زوجها أوفسيت على هذه المفاجأة، بكلمات من الحب، فقالت له: "شكراً جزيلاً لك يا عزيزي أوفسيت ... أنت دائمًا تتخطى حدودي. أحب بشرتك، أحب وجهك، أحب جسدك، كاحليك، أحب روحك، أحب قلبك، أحب رائحتك، أحب إيمانك، أنا أحب موهبتك، سأواجه أي شخص من أجلك".

