خالد الصاوي ينهار بكاءً في هذه اللحظات المؤلمة .. بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - لم يتمكن الممثل المصري خالد الصاوي من تمالك دموعه في عزاء صديقه الممثل المصري طارق عبد العزيز الذي أقيم بمسجد الشرطة في الشيخ زايد مساء اليوم الثلاثاء.
الصاوي انهار بكاءً ووقف في مقدمة المتلقين لعزاء صديقه، وقام الممثل محمد هنيدي بمواساته وهو الذي كان يتقبل التعازي أيضاً برحيل صديقه.
تجدر الإشارة إلى أن طارق عبد العزيز توفي بعد تعرضه لأزمة قلبية يوم الأحد، عن عمر 55 عاما، أثناء تصوير مسلسل "بقينا اتنين".
وشهد عزاء طارق حضور عدد هائل من الفنان والممثلين المصريين.
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