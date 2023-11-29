كتبها ولحنها بليغ حمدي ليداوي جراح فراقه عن وردة.. هذه قصة "الحب اللي كان" لـ ميادة الحناوي

ميرنا وليد - بيروت - تعد من أشهر أغنيات الفنانة السورية ميادة الحناوي، بالرغم من أن الجزء الأكبر من الجمهور لا يعرفون القصة وراءها، والجرح العميق الذي دفع بالشاعر والملحن المصري الراحل بليغ حمدي آنذاك بكتابتها، لعلها تداول جروح إنفصاله عن الفنانة الراحلة وردة الجزائرية.



أغنية "الحب اللي كان" للفنانة ميادة الحناوي، من كتابة وألحان الشاعر المصري بليغ حمدي، بعد إنفصاله الأليم عن الفنانة وردة، وقد تم حذف عدة كوبليهات من النسخة الأصلية.

في بداية الأغنية استبدل بليغ كوبليه "زارنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة و الأمان" بـ"زرنا الزمان خطف منا فرحتنا من قبل الآوان"، بينما أضاف "حبيبي فداك أنا فداك نور عينيا" و"حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيا يا أحلى دندنة أتهنى 100 سنة يا كل الدنيا وعيش وأموت أنا".

وبحسب المخرج جميل المغازي وصديق مقرب لبليغ حمدي، الذي كشف عن وردة فاجأت بليغ حمدي بقرار الطلاق، ونفذ طلبها وهو غير راضي، وقال: "كنا في أبوظبي، الست وردة طلبت الطلاق، راح كلم محمود لطفي، كان ماسك جمعية المؤلفين والملحنين في التليفون وقاله طلق"، ما أصابه بإكتئاب شديد وجعله يتجه لأحد الشواطئ مرتدياً جلبابه، ممسكاً بعوده، وأخذ يدندن بكلمات سجلها المغازي على أوراقه.

وأكمل جميل المغازي: "كنا بنمشي وراه لأنه مجنون يعمل أي حاجة، قعدنا جنبه أنا وعبدالرحيم منصور ومحمد رشدي وسوزان عطية، وقعد يعزي بالعود ويقول كلام، كان معايا ورق كتبت كل كلمة بيقولها، ووصيت رشدي وسوزان يحفظوا المقامات. ليلة حزينة مرت على بليغ بعد هذه الجلسة التي ردد فيها كلمات مفعمة بالمشاعر، وفي صباح اليوم التالي، استيقظت لتناول الفطار معه، وفي هذه اللحظات قلت له أنت عملت لحن محصلش، ليتفاجأ بليغ متسائلًا: "لحن إيه؟"، قولتله أنت مكنتش داري، قالي في إيه؟ قولتله خد اقرأ الورق، قالي متعرفش المقام، قولتله ماليش في المقامات وأنت عارف، لكن رشدي وسوزان عارفين، وجم قالوا له كان بيغني إزاي، وبقي بعدها 3 أو ساعات بالغرفة وطلع وغنى لنا، وكلنا كنا بنبكي، كانت أغنية الحب اللي كان، أحاسيسه كانت بتبكينا، بالذات لما يقولنا اتخلقت عشان مفيش دمعة تنزل على عينيها وماتبكيش مرة".