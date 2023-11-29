شيرين عبد الوهاب تتعرض للسرقة في حادثة حصلت بدون خجل

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للسرقة حيث تمت سرقة تحديداً أغنية "الكدابين" والتي تعتبر من أشهر أغنياتها وحققت نجاحاً كبيراً.

المغنية التركية أبرو غوندش أخذت لحن الأغنية بدون ذكر اسم ملحن العمل خالد عز.

يذكر أن أغنية الكدابين، للفنانة شيرين عبد الوهاب، ضمن ألبوم نساي، الذي طرحته عام ، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان خالد عز، توزيع توما.

ويضم ألبوم شيرين 12 أغنية، بينها حبه جنة، كدابين، أبو الرجالة، ضعفي، بيصعب عليا، تاج على راسك، ياريتها جت، كلام عينيه.

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