راغب علامة يهنئ السعودية بتنظيم معرض "إكسبو" 2030 في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان اللبناني راغب علامة المملكة العربية السعودية بفوزها بتنظيم معرض إكسبو 2030 في الرياض.

ونشر علامة بوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع "x"، وعلق:"أطيب التمنيات المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بدوام التقدم والازدهار.

فاز ملف المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، المقدم لتنظيم نسخة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض، فيما وصف ولي العهد السعودي الخطوة بأنها تأتي "ترسيخًا لدور المملكة الريادي والمحوري".

خلال اجتماع في باريس، حسمت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض المنافسة لصالح الرياض على حساب العاصمة الإيطالية روما ومدينة بوسان جنوبي شرق كوريا الجنوبية.

وأعلن المكتب الدولي للمعارض نتيجة التصويت، وحازت السعودية 119 صوتًا مقابل 29 صوتًا لصالح كوريا الجنوبية و17 لإيطاليا، حسب منشور في موقع "x".