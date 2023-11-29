صور| هيفاء وهبي رفقة توني ماهر في كواليس فيلم "جوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف موقع "عرب وود" عن صورتين من كواليس فيلم "جوري"، المقرر طرحه صيف 2024.

ونشر "عرب وود" الصور، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام".

وظهرت في الصور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رفقة الفنان الشاب توني ماهر، ضمن أحداث العمل.

وعلق الحساب على الصور:" استعدادًا لصيف 2024... هيفاء وهبي وتوني ماهر يستكملان تصوير الفيلم السينمائي جوري من تأليف هيثم سعيد وإنتاج مرقص عادل ومشاركة عدد من نجوم مصر".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" على قناة "Mbc مصر 2".

مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، ومعتصم النهار، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدى التايه، وإخراج كريم العدل؛ وإنتاج "سيدرز آرت برودكشن".