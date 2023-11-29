رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية "جيت متأخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان رامي جمال أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "جيت متأخر"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشر رامي مقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها: "جيت متأخر بالعافية طلعت بقلبي سليم ف أنا مش عايز أي كلام خالص قلت كتير".

وتعد أغنية "جيت متأخر" من كلمات محمد مصطفى، توزيع محمد ياسر، ميكس ماستر محمد مجدي.

يذكر أن، أخر أعمال رامي جمال أغنية "حكايتنا منهية"، وهي من ألحان رامي جمال، كلمات محمد أبو نعمة، توزيع نابلسي، ميكس وماستر خالد سند.