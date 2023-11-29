مع "الأسياد الخادمين" خالد النبوي يحتفي بظهوره مع عمال النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص النجم خالد النبوي، على نشر صورة له مع عمال النظافة، ووصفهم في تعليق له " الأسياد الخادمين".

خالد، نشر الصورة عبر حسابه في موقع "أكس"، وكتب ،:" صباح النور على الجدعان، الأسياد الخادمين".

النجم خالد النبوي، انتهى مؤخرا من تصوير فيلم " أهل الكهف"، بعد توقف دام عامين، ومن المقرر عرضه العام المقبل.

فيلم "أهل الكهف"، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، إنتاج محمد رشيدي، إخراج عمرو عرفة، بطولة النجوم، خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، وأحمد عيد، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، رشوان توفيق، هاجر أحمد، ماجد المصري.