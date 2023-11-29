أزمة "كروان مشاكل" يسري نصر الله يعلق على قرار النقابات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المخرج يسري نصر الله، عن موقفه من القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي عقده رئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، بشأن أزمة مسلسل "بطن الحوت"، و القرار الصادر من نقابة المهن التمثيلية بمنع التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح.

يسري، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب ،:"شكرا للأساتذة مسعد فودة وعمر عبدالعزيز وللدكتور محمد العدل والدكتور أشرف زكي والدكتور سمير فرج، وكل من ساهم في التوصل لحل الأزمة".

وكان المخرج يسري نصر الله، قد أعلن عن رفضه قرار نقابة المهن التمثيلية، بمنع التعامل مع مخرج مسلسل "بطن الحوت"، ووقع على البيان الصادر من شعبة الإخراج في نقابة المهن السينمائية، الذي يؤكد على استياء أعضاء الشعبة من القرار .

المخرج عمر عبد العزيز "رئيس اتحاد النقابات الفنية"، عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا بحضور الفنان أشرف زكي " نقيب المهن التمثيلية"، والمخرج مسعد فودة " نقيب المهن السينمائية"، و المنتج محمد العدل، و مدير التصوير سمير فرج، وتم الإتفاق على عدة قرارات ، تم الكشف عنها في بيان صحفي.

وجاءت القرارات كالتالي، :" أولا الاعتماد والرجوع للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالنقابات الفنية وفي حالة وجود أية مخالفة قانونية يُحال الموضوع إلى النقابة المختصة للتحقيق واتخاذ إجراء مناسب، و ثانيا التأكيد على عدم التشغيل لغير أعضاء النقابات الفنية إلا بموجب تصريح عمل مسبق قبل التصوير من النقابة المختصة لاستخراج التصاريح اللازمة للتصوير من الجهات المعنية".

وفيما يخص مخرج "بطن الحوت" ، نص القرار على ما يلي ،:" بشأن ما ورد في بيان نقابة المهن التمثيلية والخاص بمخرج مسلسل ( بطن الحوت) يتم تعطيل القرار الصادر من نقابة المهن التمثيلية فيما يخص المخرج فقط واحالة الأمر إلى نقابة المهن السينمائية لاتخاذ إجراء مناسب"

مسلسل "بطن الحوت" أثار جدل واسع بسبب ظهور التيك توكر كروان مشاكل، في مشاهد بالعمل.

المسلسل، تأليف و إخراج أحمد فوزي صالح، بطولة باسم سمرة، و محمد فراج، و سماح أنور، و عبد العزيز مخيون، و محمود السراج، و آسيا مدني.