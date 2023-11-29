"تركي آل الشيخ" يعلن تفاصيل حفل " روائع السنباطي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تحت عنوان "روائع رياض السنباطي"، تشهد فعاليات موسم الرياض، مساء غدا الخميس، الحفل الغنائي، الذي وصفه المستشار تركي آل الشيخ " رئيس الهيئة العامة للترفيه"، أنه "ليلة الفن الخالد".

المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته في موقع فيسبوك، روج للحفل، وكتب ،:" ليلة الفن الخالد ...روائع السنباطي، مع ألمع النجوم في استقبالكم يوم الخميس ٣٠ نوفمبر".

الحفل، يشارك به من نجوم الأغنية، شيرين عبد الوهاب، وصابر الرباعي، و أحمد سعد، ومي فاروق، وفؤاد زبادي، و ريهام عبد الحكيم، و إيمان عبد الغني.

أسعار التذاكر قسمت إلى 6 فئات، وهي 100، 180، 350، 1800، 2000، و2500 ريال سعودي.

الحفل يقام بالتزامن مع ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل رياض السنباطي، إذ ولد يوم 30 نوفمبر عام 1906.