فن ومشاهير

"تركي آل الشيخ" يعلن تفاصيل حفل " روائع السنباطي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تحت عنوان "روائع رياض السنباطي"، تشهد فعاليات موسم الرياض، مساء غدا الخميس، الحفل الغنائي، الذي وصفه المستشار تركي آل الشيخ " رئيس الهيئة العامة للترفيه"، أنه "ليلة الفن الخالد".

المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته في موقع فيسبوك، روج للحفل، وكتب ،:" ليلة الفن الخالد ...روائع السنباطي، مع ألمع النجوم في استقبالكم يوم الخميس ٣٠ نوفمبر".

الحفل، يشارك به من نجوم الأغنية، شيرين عبد الوهاب، وصابر الرباعي، و أحمد سعد، ومي فاروق، وفؤاد زبادي، و ريهام عبد الحكيم، و إيمان عبد الغني.

أسعار التذاكر قسمت إلى 6 فئات، وهي 100، 180، 350، 1800، 2000، و2500 ريال سعودي.

الحفل يقام بالتزامن مع ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل رياض السنباطي، إذ ولد يوم 30 نوفمبر عام 1906.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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