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محمد عساف عن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني :"باقون على العهد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كتب الفنان الفلسطيني محمد عساف تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع"x"، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وجاءت التغريدة، :" يا شعبي يا عود الند، يا أغلى من روحي عندي، إنا باقون على العهد".

وأضاف":"في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ، فإن رسالتنا للعالم أجمع أن فلسطين حرة وعاصمتها القدس ولامساومة أو تفريط في حق الأرض والدم والحرية وصيانة المقدسات".

ويعتبر الفنان محمد عساف من أكثر الفنانيين الفلسطينيين المهتمين بالقضية الفلسطينية، ودائما ما يشارك بجمهوره برأيه الشخصي عن الأحداث عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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