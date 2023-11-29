محمد عساف عن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني :"باقون على العهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كتب الفنان الفلسطيني محمد عساف تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع"x"، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وجاءت التغريدة، :" يا شعبي يا عود الند، يا أغلى من روحي عندي، إنا باقون على العهد".

وأضاف":"في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ، فإن رسالتنا للعالم أجمع أن فلسطين حرة وعاصمتها القدس ولامساومة أو تفريط في حق الأرض والدم والحرية وصيانة المقدسات".

ويعتبر الفنان محمد عساف من أكثر الفنانيين الفلسطينيين المهتمين بالقضية الفلسطينية، ودائما ما يشارك بجمهوره برأيه الشخصي عن الأحداث عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.