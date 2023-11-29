ويجز: "يمكنك إطلاق النار على الفلسطينيين في أمريكا ولا يتم تصنيفك على أنك إرهابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

علق مطرب الراب ويجز على إطلاق النار الذي يعاني منه الفلسطينيين في أمريكا.

وكتب ويجز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، باللغة الإنجليزية: "يمكنك إطلاق النار على الفلسطينيين في أمريكا ولا يتم تصنيفك على أنك إرهابي إذا كنت ذكرًا أبيض وأقصد جيسون إيتون".

يذكر أن، ويجز طرح مؤخرًا أغنية "حلوة منك" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "فوي فوي فوي" والذي تم اختياره ليمثل مصر في ترشيحات الأوسكار عن فئة "أفضل فيلم أجنبي في العام".