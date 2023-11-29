شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحالة الصحية للفنان مصطفى حجاج.. شقيقه يطمئن جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان مصطفى حجاج لأزمة صحية ونزلة برد شديدة خلال الأيام الماضية تسببت فى إلزامه الفراش وفى تصريح لـ ”الخليج 365” قال شقيقه سيد حجاج أنه تعرض لنزلة البرد بسبب تغيير في الجو بعد عودته من السعودية، لكنه مر منها بسلام وسوف يعود لعمله وحفلاته بدايه من غدا الخميس.



حجاج

يذكر أن مصطفى حجاج قال خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة: "ابتديت أغنى فى الأفراح بالقاهرة والدلتا لمدة 15 عاما، وكنت شايف نفسى فى لون بهاء سلطان وجورج وسوف، ولما بطلع على المسرح مش بحضر هقول إيه". وأضاف عن أغنية "يا بتاع النعناع" قائلا: "ما كنتش موافق على أغنية النعناع، لكن هانى محروس كان ليه وجهة نظر".