شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديزنى تؤجل بعض أفلامها بسبب الخسارة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة ديزنى تأجيل بعض أفلامها منهم Snow white، بسبب الخسائر التي واجهتها الشركة في الفترة الأخيرة ، حيث لم تتمكن أفلام الأنيميشن الجديدة من تحقيق الإيرادات المرتفعة، وفقا للتقارير العالمية.



ديزنى

وذلك بعدما اعترفت شركة والت ديزني في ملفها المالي العام للربع المالي المنتهي في سبتمبر الماضى بأن محتواها الجديد قد لا يكون جذابًا للجمهور كما هو واضح من الخسارة في شباك التذاكر العالمى، والتي بلغت مليار دولار في آخر أربعة أفلام.

ومن خلال موقع ديلي ميل، أقرت ديزني في ملفها بأن وجهات النظر السياسية للشركة والصواب السياسي الذي تريد الترويج له قد لا يتوافق مع الطلب بين الجمهور.

ونتيجة للمخاطر "المتعلقة بعدم التوافق مع الأذواق العامة والمستهلكين وتفضيلاتهم للترفيه"، قامت ديزني أيضًا بتأجيل إصدار مجموعة من ألافمها منهم فيلم "Snow White" الذي تبلغ تكلفته 330 مليون دولار.