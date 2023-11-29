شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي بندوة تكريمها: المسرح هو من يصنع الفنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ندوة تكريم الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي، وأدار الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر .

واستهل عبد الناصر حديثه قائلاً: مارتسيا تيديسكي هي ممثلة إيطالية، درست المسرح و الأدب في جامعة لاسابينزا في روما وحصلت عى منحة إيراسموس مما جعلها تكمل دراستها للمسرح والفنون بجامعة بليموث في إنجلترا، كما التحقت بعدة مدارس للتمثيل في روما وميلانو ونيويورك، كما انها عملت كممثلة في روما، حتى إنتقلت الى برلين في عام 2013 بعد حصولها على دور إيطالي في مسلسل "Patchwork Family" ومن هنا بدأت حياتها في برلين.



ندوة تكريم الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي

وتابع: حصلت على جائزة افضل ممثلة في سان فرانسيسكو في مهرجان تيبورون السينمائي الدولي، وحصلت على نفس الجائزة في روتردام في مهرجان الفيلم العربي، وفي مهرجان BAFF بإيطاليا، كما أنها حصلت على جائزة أفضل ممثله عن دور الليدي مكبث في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي، و حصلت أيضا على جائزة أفضل فرقة في حفل برلين الخاص .

وقالت الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي: ولدت في مدينة صغيرة في إيطاليا ووجدت صعوبة في المدرسة بسبب معلمة كانت لدي، فقررت أن التحق بالمسرح المدرسي ، وكان هو الأمان بالنسبة لي، وانتقلت إلي انجلترا ومنها الي روما وقدمت عرضين في انجلترا وأنا اعتقد أن من المهم أن أقدم عروض مسرحية فهذا مايصنع الفنان الحقيقي ، كما قدمت فيلم جزائري وكانت تجربة جيدة بالرغم من صعوبتها ولكني فخورة، وأتذكر أنني عملت كاستنج من قبل لأحد الأعمال وطلب مني المخرج أن أحلق شعري لأن الشخصية كانت معذبة وبالفعل وافقت علي ذلك وهذا جعلني أتقمص الشخصية أكثر .

وأضافت: هناك إنتاج ضخم في أوروبا ، وهي لديها تاريخ عريق وأنا أحب أن أتعامل مع الاوروبين ، وأتمني تقديم أعمال هناك ، ولكن ليس شرطاً أن أذهب لامريكيا فأنا بالنسبة لي أن تحقيق الحلم الحقيقي هو أن أصنع باسمي تاريخ بلادي ، فمثلاً اليوم عندما أتواصل مع الوطن العربي والذي يوجد هناك صناعة سينمائية ومسرحية قوية هو بالنسبة لي تحقيق لحلمي .



ندوة تكريم الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي

وتابعت: عندما قدمت ليدي ماكبث كنت صغيرة ، وقدمت العرض لمدة عشر سنوات في مختلف المهرجانات والبلاد ، وتعرفت علي العديد من الثقافات وهذه التجربة المسرحية أعتز بها للغاية .

ومن جانبه قال المخرج والفنان مازن الغرباوي: تعرفت علي مارتسيا في مهرجان سينمائي ، فهي نجمة سينمائية ومسرحية كبيرة ، وتحدثنا عن شغفها وحبها للمسرح وتأثرها بشخصية ليدي ماكبث ، وعرض في سنة 2021 مسرحيتها ماكبث بمهرجان شرم الشيخ ، وعندما رشحتها للجنة العليا للتكريم تزامنا مع أن ايطاليا هي دولة شرف المهرجان وافقوا علي الفور لأنها قصة نجاح كبيرة شاهد عليها العديد من الأعمال التي قدمتها .



ندوة تكريم الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي