شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولي للمسرح يوقع بروتوكولات تعاون مع مهرجانين بكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حفل توقيع بروتكول تعاون بين المهرجان المسرحي القومي يونجين " المنتدى المسرحي الدولي بكوريا الجنوبية " وذلك بحضور السينوغراف الكوري جين يونج، والمسرحي الكبير جين ونج سون رئيس قطاع المسرح في كوريا الجنوبية، وأدار حفل توقيع البروتوكول الكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر .



حل توقيع بروتوكول

في البداية قال جون يونج مدير مهرجان (يوجين) أنه سعيد بمشاركته بمهرجان شرم الشيخ الدولي وكذلك تحمسه الشديد لمشاهدة العروض المسرحية موضحا أن شعارهم في المهرجان السلام مشيرا إلي أنهم بصدد إقامة مهرجان ثاني في شهر أغسطس القادم ومعربا عن تحمسه لمشاهدة العروض المسرحية والتعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي .

فيما دعا السينوغراف الكوري جين يونج الفنانين المصريين للتعرف على الثقافة الكورية وكذلك أعرب عن رغبته في إقامة تعاون وتبادل ثقافي بين يونجين ومهرجان شرم الشيخ الدولي.

فيما ارتكز المخرج والفنان مازن الغرباوي على عدة نقاط هامة في إطار بروتوكول التعاون وانطلق في حديثه إلي بدايات التعاون المشترك بين كوريا الجنوبية وبين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح حيث قابل كلا من الفنان جين يونج وجين ونج سون في رومانيا لتبدأ اولي بدايات التعاون المشترك موضحا أن الهدف الرئيسي من هذا البروتوكول هو التوسع مع سوق المسرح في قارة آسيا خاصة أن واقع المهرجانات المصرية بعيدة عن صناعة المسرح في آسيا وأفريقيا وكان ذلك دافعا كبيرا لعقد أولي البروتوكولات مع مهرجان قرطاج موضحا أنه من الضروري التواصل مع سوق المسرح في آسيا وأفريقيا والتوسع الكبير وذلك للتواصل الحقيقي معهما في سوق المسرح فقد سبق استضافه بلدان مختلفة في آسيا من كوريا واليابان وهذا البروتوكول تكليل لرحلة البحث والتعاون الثقافي والفني المسرحي المشترك مع العديد من المهرجانات على مستوى العالم .

ثم فجر المخرج مازن الغرباوي مفاجأة وهي تعاون مصري كوري مشترك لتقديم مسرحية " أوديب ملكا " وسيكون العرض بطولة مشتركة بين ممثلين مصريين وكوريين، وفي نهاية اللقاء وقع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بروتوكول التعاون مع المهرجانين الكوريين .