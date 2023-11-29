شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "زينهم" الحلقة 8.. صدمة كريم قاسم بالحديث مع الجثث فى المشرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it، الحلقة الثامنة من مسلسل "زينهم" بطولة النجم احمد داود، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج شريف إسماعيل، حيث شهدت الحلقة أحداثاً مختلفة، إذ بدأ جيمي - كريم قاسم- الطبيب الشرعى في المشرحة والمعاون لزينهم – أحمد داود- يعتاد رؤية الموتى في المشرحة، وكل ليلة ومع قدوم جثة جديدة للمشرحة لفحصها وتشريحها، تظهر الجثة وتتحدث معه.

ويأتي حديث جيمى مع الجثث مثلما يفعل زينهم بالضبط، حيث منذ عرض الحلقات الأولى ويتحدث زينهم مع الجثث وذلك يعود لخبرته الكبيرة في تشريح الجثث والتدقيق في أسباب الوفاة بشكل دقيق للغاية.

مسلسل زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.