بعد يوم على طرحها..رامي جمال يكسر هذا الرقم بأغنيته الجديدة "جيت متأخر"

ميرنا وليد - بيروت - بعد يوم على طرحها، يحقق الفنان المصري رامي جمال نجاح كبير بأغنيته "جيت متأخر" التي أطلقها يوم أمس عبر قناته الرسمية على يوتيوب، حيث وصلت نسبة المشاهدات إلى أكثر من 174 الأف مشاهدة.



"جيت متأخر" من كلمات محمد مصطفى ملك، الحان محمود انور و توزيع محمد ياسر، وتقول كلماتها:

"لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع

روح بقا ليه راجع .. عايز ايه

بتقولي وحشتك و المفروض انا اكون عارف

لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها

ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين

ده انا بصفى في ثانيتين

ما كنت قصادك و انت مشيت و قسيت جامد

ايوه نصيب وارد .. يمكن خير

بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز

اي كلام خالص قولت كتير

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها

ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين".

