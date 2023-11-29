ميرنا وليد - بيروت - بعد يوم على طرحها، يحقق الفنان المصري رامي جمال نجاح كبير بأغنيته "جيت متأخر" التي أطلقها يوم أمس عبر قناته الرسمية على يوتيوب، حيث وصلت نسبة المشاهدات إلى أكثر من 174 الأف مشاهدة.
"جيت متأخر" من كلمات محمد مصطفى ملك، الحان محمود انور و توزيع محمد ياسر، وتقول كلماتها:
"لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع
روح بقا ليه راجع .. عايز ايه
بتقولي وحشتك و المفروض انا اكون عارف
لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك
مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها
ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين
ده انا بصفى في ثانيتين
ما كنت قصادك و انت مشيت و قسيت جامد
ايوه نصيب وارد .. يمكن خير
بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز
اي كلام خالص قولت كتير
مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها
ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد يوم على طرحها..رامي جمال يكسر هذا الرقم بأغنيته الجديدة "جيت متأخر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.